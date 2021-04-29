Москва онлайн покажет белого медведя, спасенного с острова Большевик

Фото: предоставлено пресс-службой Московского зоопарка

30 апреля в Московском зоопарке состоится пресс-тур, посвященный белому медведю, спасенному с острова Большевик Красноярского края.

Медвежонок остался один и прибился к золотодобытчикам. Он не умел охотиться и полагался в добыче пропитания на людей. В естественных условиях он бы не выжил.

Директор зоопарка Светлана Акулова расскажет о перевозке животного в Москву, его реабилитации и дальнейшей судьбе.

Смотрите трансляцию 30 апреля в 12:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.