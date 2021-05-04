Цирковых животных планируют отправлять на "пенсию" в Крым

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Цирковых животных, которые больше не могут участвовать в представлениях из-за возраста, будут отправлять на "пенсию" в сафари-парк "Тайган" в Крыму, рассказал глава Росгосцирка Сергей Беляков. Об этом сообщается на сайте организации.
"Мы подписали соглашение, которое гарантирует достойные условия для жизни цирковых животных после завершения карьеры. Пока животные работают в наших программах, они полностью находятся на обеспечении компании. А когда они в силу возраста уже не могут работать в цирке, мы обязаны позаботиться о наших подопечных. Здесь, в сафари-парке "Тайган", все животные Росгосцирка получат своеобразную "пенсию" в прекрасных условиях на юге нашей страны", – сказал Беляков, которого цитирует пресс-служба.
Отмечается, что договор о сотрудничестве подписали Беляков и глава парка Олег Зубков. После подписания они открыли на территории "Тайгана" самый большой в России вольер для слонов, в который поселили слоних из циркового шоу "Большой Варшавский цирк".
"До сегодняшнего дня животные Росгосцирка, даже завершив выступать в программах, продолжали путешествовать со своими наставниками. Либо получали возможность жить в различных частных зоопарках страны", – говорится в сообщении.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин предложил запретить показывать в цирках выступления диких животных. С такой инициативой парламентарий выступил после того, как в конце марта два слона подрались во время представления в Казанском цирке.
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