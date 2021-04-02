Депутат выступил за запрет диких животных в цирках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин предложил запретить показывать в цирках выступления диких животных. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Закулисье цирка очень жестокое. Мы недавно видели историю со слонами, ограничения по использованию животных в цирке должны быть. Повторю еще раз, что использование животных и дикой природы в цирке, как правило, достигается за счет ломки их психологического сознания, но очень часто, к сожалению, прибегают к физическому насилию", – заявил парламентарий.

Шеин назвал ограничения необходимыми, в том числе упомянув зарубежный опыт, – в ряде стран активно отказываются от представлений с животными. Депутат подчеркнул, что в случае с дрессировкой зверей, если они неодомашненные виды, идет речь о полноценной ломке сознания.

В конце марта два слона подрались во время представления в Казанском цирке. Никто из сотрудников или зрителей во время инцидента не пострадал.

Несколько дней спустя также в Казани слон напал на рабочего цирка. Ему потребовалась госпитализация.

