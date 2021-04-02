Депутат выступил за запрет диких животных в цирках

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин предложил запретить показывать в цирках выступления диких животных. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
"Закулисье цирка очень жестокое. Мы недавно видели историю со слонами, ограничения по использованию животных в цирке должны быть. Повторю еще раз, что использование животных и дикой природы в цирке, как правило, достигается за счет ломки их психологического сознания, но очень часто, к сожалению, прибегают к физическому насилию", – заявил парламентарий.
Шеин назвал ограничения необходимыми, в том числе упомянув зарубежный опыт, – в ряде стран активно отказываются от представлений с животными. Депутат подчеркнул, что в случае с дрессировкой зверей, если они неодомашненные виды, идет речь о полноценной ломке сознания.
В конце марта два слона подрались во время представления в Казанском цирке. Никто из сотрудников или зрителей во время инцидента не пострадал.
Несколько дней спустя также в Казани слон напал на рабочего цирка. Ему потребовалась госпитализация.
СК проводит проверку после драки слонов в Казанском цирке
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: