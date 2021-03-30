Бывший директор Росгосцирка допустил, что животные перестанут выступать

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Со временем животные перестанут выступать в цирках, однако прежде необходимо решить, куда деть выросших в неволе зверей. Такое мнение в эфире радио КП выразил бывший директор Росгосцирка Вадим Гаглоев.
Он отметил, что, помимо диких животных, в цирках выступают домашние. И если с первыми надо что-то решать, то для вторых, вероятно, все может оставаться по-прежнему.
Гаглоев прокомментировал распространенное мнение, что в цирках издеваются над животными.
"Это слово "издеваются" очень часто звучит. Давайте о нем поговорим. Эстетика просто изменилась. Мир поменялся, человек поменялся. Ощущение человека в природе поменялось. Если в середине прошлого века дрессура, укротитель – это покоритель природы, человек – царь зверей, мы покоряли космос, расщепляли атом, реки вспять поворачивали, поэтому эта эстетика укротителя была востребована", – пояснил спикер.
Он добавил, что в прошлом любой инцидент в цирке способствовал росту зрительского интереса, а не приводил к обсуждению целесообразности содержания животных-артистов.
Рассуждая о том, что делать с животными, которые сейчас выступают на арене, Гаглоев рассказал, что некогда сам пытался пристраивать животных-пенсионеров в зоопарки, однако сталкивался с проблемами.
Выходом могли бы стать природные парки, заключил гость студии.
Ранее в Росгосцирке прокомментировали инцидент со слонами в Казани. В ночь на 29 марта сотрудника Казанского цирка госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести, после того как его оттолкнул слон. В цирке подтвердили информацию, но от дополнительных комментариев отказались.
До этого в том же цирке во время представления между слонами произошла драка. Дрессировщики пытались успокоить животных, однако удалось это им не сразу. В руководстве цирка утверждали, что для зрителей угрозы не было: животные выясняли отношения между собой.
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