Слон травмировал сотрудника цирка в Казани

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Слон напал на рабочего цирка в Казани. Об этом РИА Новости сообщил представитель Минздрава Татарстана.

В ведомстве рассказали, что животное оттолкнуло подошедшего к нему сотрудника цирка. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В цирке подтвердили информацию о произошедшем, однако комментировать ситуацию отказались.

Ранее сообщалось о драке между слонами во время представления в цирке Казани. Дрессировщики пытались успокоить животных, однако удалось это им не сразу.

В руководстве цирка утверждали, что для зрителей угрозы не было – животные выясняли отношения между собой.