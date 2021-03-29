В Росгосцирке прокомментировали инцидент со слонами в Казани

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Пострадавший сотрудник цирка в Казани не был объектом нападения слонов, а стал свидетелем их потасовки, рассказала РИА Новости начальник департамента развития и социальных проектов Росгосцирка Дарья Костюк.

Она уточнила, что подобное с цирковыми слонами случается очень редко, в отличие от хищников, для которых такое поведение типично.

"Рабочий по уходу за животными стал случайным свидетелем потасовки слоних. Но не был объектом нападения. К людям Магда и Дженни всегда относились очень аккуратно и трепетно", – пояснила Костюк.

Она обратила внимание и на то, что в Казанском цирке слоны содержались в хороших условиях. Костюк добавила, что специалисты Росгосцирка находятся в тесном контакте с коллегами и оказывают поддержку.

В ночь на 29 марта сотрудника Казанского цирка госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести, после того как его оттолкнул слон. В цирке подтвердили информацию, но от дополнительных комментариев отказались.

Ранее в том же цирке во время представления между слонами произошла драка. Дрессировщики пытались успокоить животных, однако удалось это им не сразу. В руководстве цирка утверждали, что для зрителей угрозы не было: животные выясняли отношения между собой.

