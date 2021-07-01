В Московском зоопарке появился птенец стерхов

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, расположенном под Волоколамском, родился птенец стерхов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Этот вид журавлей находится под угрозой исчезновения – его уже внесли в Международную красную книгу и в Красную книгу России. Зоологи насчитали в дикой природе всего около трех тысяч особей.

"Численность стерхов – их также называют белыми журавлями – неуклонно снижается из года в год, приближаясь к критической отметке. В будущем вид может исчезнуть с лица земли. Поэтому зоопарки и питомники по всему миру трудятся над созданием резервной популяции и выпускают птенцов в дикую природу. Московский зоопарк также принимает участие в сохранении вида", – рассказала генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

Она добавила, что орнитологам удалось добиться регулярного размножения этих птиц, многие из них уезжают в другие зоосады или в заповедники. Вылупившегося этим летом птенца будут готовить к реинтродукции в естественную среду обитания.

Уже через несколько часов после появления на свет птенец встал на неокрепшие ножки. Специалисты провели первичный осмотр и выяснили, что он здоров.

Пока малыш не похож на своих родителей, он покрыт коричнево-рыжим пухом. К полугоду пух должно сменить светло-бурое оперение, и только на третьем году жизни стерх покроется белоснежными перьями.

Всего в Центре воспроизводства редких видов животных живут пять стерхов, включая птенца. Они занимают просторный вольер, на территории которого находится поле. При желании птицы могут спрятаться в зарослях.

Стерхи – крупные птицы, их высота может достигать полутора метров, а размах крыльев – более двух метров. Вес составляет от 6 до 10 килограммов. Питаются птицы как растительной, так и животной пищей. Они едят мелких грызунов, лягушек и насекомых, могут выхватывать рыбу из воды острым клювом. При этом основу их рациона составляет растущая на мелководье трава.

Усиленно охранять этих птиц стали в 70-х годах прошлого века. Питомники, занимающиеся выращиванием редких птиц, появились в СССР, США, в Бельгии и Китае.

По словам специалистов, самое сложное научить журавлей летать на дальние дистанции и помочь им освоить миграционные пути. Для этого орнитологи придумали специальную методику: они ведут птенцов по маршруту будущей миграции с помощью мотодельтаплана, управляемого человеком. Птенцы следуют за ним, воспринимая его лидером стаи.

Ранее стало известно, что в Московском зоопарке родился малыш редкого сычуаньского такина. Данный вид занесен в Международную красную книгу как близкий к исчезновению. Малютка появился у самца Дони и самки Ксии. Так как для матери малыша это первая беременность, зоологи были обеспокоены, как она примет его.

