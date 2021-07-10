В Московском зоопарке появился на свет птенец даурского журавля

Фото: Пресс-служба Московского зоопарка

В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском вылупился птенец даурского журавля. Информация об этом появилась на сайте mos.ru.

В материале подчеркивается, что данный вид занесен в Международную Красную книгу и в Красную книгу России. Орнитологи считают, что в дикой природе насчитывается порядка шести с половиной тысяч даурских журавлей, из которых примерно 600 особей гнездятся на территории нашей страны.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что вид включен в международную программу "Сохранение журавлей Евразии" как находящийся под угрозой исчезновения.

"В рамках этой программы наш центр воспроизводства получил в 2002 году первую пару даурских журавлей. Они ежегодно приносили потомство, пять птенцов отправились в другие зоопарки", – рассказала она.

Акулова добавила, что в прошлом году в центре появилась еще одна пара журавлей, которые быстро освоились и вывели птенца. В этом году они стали родителями во второй раз. Осенью орнитологи начнут готовить птенца к жизни в дикой природе.

Сейчас бело-рыжий птенец лишь отдаленно напоминает родителей. Со временем он сменит оперение на более темное, а к двум годам приобретет бело-серую окраску, как у взрослых.

В природе даурские журавли встречаются в Восточной Азии. Дикая популяция этих птиц резко сократилась в XX веке. Это связано с уничтожением естественной среды их обитания, а также боевыми действиями, которые проходили в районах их гнездования в годы Великой Отечественной и Корейской войн.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке вылупились птенцы черных аистов. В природе черные аисты живут скрытно и гнездятся вдали от людей, так что зоологам пришлось потрудиться над созданием комфортных условий для размножения пары.

