Два птенца редких черных аистов появились на свет в Московском зоопарке

Фото: vk.com/moscow_zoo

В Московском зоопарке вылупились птенцы черных аистов. Информация об этом была опубликована в официальной группе зоопарка в соцсети "ВКонтакте".

"Два маленьких аистенка вылупились из яйца еще в конце мая, тогда они были покрыты мягким белым пухом. Сейчас птенцы подросли, окрепли и могут вставать на ноги, но гнездо еще не покидают", – отмечается в материале.

В пресс-службе рассказали, что в природе черные аисты живут скрытно и гнездятся вдали от людей, так что зоологам пришлось потрудиться над созданием комфортных условий для размножения пары. У живущих в зоопарке столицы Розы и Лео потомство появляется ежегодно, что важно для сохранения резервной популяции редких птиц.

"Вид включен в Красную книгу России, а также Украины, Белоруссии и Казахстана. Существует целый ряд международных двусторонних соглашений по охране черного аиста (с Японией, Кореей, Индией, Китаем)", – подчеркивается в публикации.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке появился птенец стерхов. Этот вид журавлей находится под угрозой исчезновения – его уже внесли в Международную красную книгу и в Красную книгу России. Зоологи насчитали в дикой природе всего около трех тысяч особей.

