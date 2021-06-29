В столичном зоопарке родились детеныши джейрана

Детеныши джейранов родились в Московском зоопарке, сообщает портал мэра и правительства столицы.

В этом году детеныши появились у двух газелей. У обеих родилось по паре малышей: самец и самка. Зоологи уже провели первичный осмотр и определили, что все четверо новорожденных здоровы. Пока они питаются материнским молоком, однако уже скоро перейдут на свежую траву, ветки и специальный комбикорм. Кроме того, они уже играют друг с другом.

По словам генерального директора зоопарка Светланы Акуловой, зоосад будет размещать на своих страничках в соцсетях фото и видео, на которых животные знакомятся с окружающим миром.

Всего в Центре воспроизводства редких видов животных живет 11 джейранов. Самцов временно переселили от самок с детенышами в другой вольер, чтобы они не навредили новорожденным.

Ранее стало известно, что в Московском зоопарке родился малыш редкого сычуаньского такина. Данный вид занесен в Международную Красную книгу как близкий к исчезновению. Малютка появился у самца Дони и самки Ксии. Так как для матери малыша это первая беременность, зоологи были обеспокоены, как она примет его.

