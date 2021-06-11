Птенцы черношейного лебедя появились на свет в Московском зоопарке

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Пять птенцов редкого южноамериканского черношейного лебедя появились на свет в Московском зоопарке. Об этом сообщает пресс-служба зоосада.

"Пятеро птенцов появились на свет 25 мая. Сейчас они уже немного подросли и окрепли, но по-прежнему большую часть времени проводят на спинах своих родителей. Пух лебедят очень тонкий и быстро промокает, поэтому птенцы с появления на свет сразу садятся на родителей", – говорится в сообщении.

Пара черношейных лебедей обычно живет на пруду на территории новой части зоопарка вместе с другими водоплавающими птицами, недалеко от гиббона Лизы. Но когда у лебедей появляется потомство, их пересаживают в павильон "Птицы и бабочки тропиков". Там малышам и их родителям будет безопаснее и спокойнее, пояснили в пресс-службе.

"Черношейные лебеди – эндемики Южной Америки. Для содержания в неволе это самый сложный вид лебедей. Птенцов черношейных лебедей вырастить очень трудно. Дело в том, что птенцы едят только в присутствии родителей. Поэтому их нельзя выхаживать в инкубаторе. В зоопарке стремятся создать условия, чтобы эти лебеди сами выращивали своих птенцов", – говорится в релизе.

Ранее стало известно, что в Московском зоопарке родился малыш редкого сычуаньского такина. Данный вид занесен в Международную красную книгу как близкий к исчезновению. Малютка появился у самца Дони и самки Ксии. Так как для матери малыша это первая беременность, зоологи были обеспокоены, как она его примет.