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Москва 24

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Город

13 мая, 22:30

Найденную в московском детском саду лису с детенышами выпустили в лес в ТиНАО

животные город видео Екатерина Кузнеченкова

Лисье семейство, найденное в московском детском саду, выпустили в дикую природу. Место для них подобрали заранее.

Сначала местность осмотрела мать. После этого на лужайку выбежали недоверчивые щенки.

Пушистое семейство обнаружили накануне в саду на юге столицы. Сначала воспитатели увидели взрослую лису. Позднее под верандой оказался целый выводок рыжих малышей.

Достать их смогли только спасатели. Всю компанию передали сотрудникам Департамента природопользования.

Теперь лисье семейство будет жить в лесу в ТиНАО. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

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