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Общество

14:42

СК проверит информацию о выгуле пумы в парке возле Кутузовского проспекта

общество животные

Фото: телеграм-канал Hue

Следственный комитет (СК) организовал проверку после сообщений о мужчине, который выгуливал пуму в парке в районе Кутузовского проспекта. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Из средств массовой информации получены сведения о выгуле пумы неустановленным мужчиной в парке, расположенном вблизи Кутузовского проспекта, без соблюдения правил выгула диких животных, тем самым нарушая общественный порядок и демонстрируя явное неуважение к обществу", – заявил источник.

По его словам, по итогам проверки может быть открыто уголовное дело по пункту "а" части 1 статьи 213 Уголовного кодекса РФ ("Хулиганство").

Ранее в СМИ появилась информация о мужчине, который выгуливал пуму в районе Кутузовского проспекта. Его соседкой оказалась певица Виктория Дайнеко, которая организовала сбор подписей против хозяина дикого животного. Также сообщалось, что ранее именно эта пума напала на собаку в местном парке.

Виктория Дайнеко пожаловалась на соседскую домашнюю пуму

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