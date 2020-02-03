В жилом доме в Подмосковье поселилась пума

Пума держит в страхе жильцов многоэтажки в Подмосковье

В Домодедове на улице Текстильщиков в обычной квартире поселилась пума. Жители дома опасаются дикого животного и критикуют хозяев хищника за такое соседство, сообщает телеканал Москва 24.

Видео прогуливающегося по улице зверя ранее попало в Сеть.

"Я категорически против [содержания пумы]. Я переживаю за ребенка, за его безопасность", – рассказала телеканалу местная жительница.

По словам Сергея Еприкяна, который проживает в Домодедове, сразу распознать породу животного не удалось – сначала пуму приняли за рысь. Он подчеркнул, что переживает за условия содержания хищника.

"Мне, конечно, в данной ситуации жалко пуму саму. Я понимаю, что она живет в квартире, в одной из комнат и это не ее среда обитания, и ей очень тяжело", – поделился с телеканалом мужчина.

Хозяйка пумы не прокомментировала журналистам ситуацию, вместо нее про зверя рассказал ее отец Николай Заварзин. Он уточнил, что зверя зовут Соломон, ему 4 месяца. Кормят питомца свежей говядиной, а на ночь запирают в клетке.

"Отдельная комната у него. Просто запираем в клетку ночью спать", – заявил Заварзин.

По словам отца хозяйки пумы, видео из Сети, на котором зверь якобы гуляет по детской площадке, не дает полного понимания ситуации. Мужчина объяснил, что обычно Соломона выгуливают на стадионе, к которому можно пройти только по краю детской площадки.

Сама пума абсолютно не агрессивна, заявил опекун животного. У нее есть чип, а также все необходимые документы из ветеринарной клиники.

У полиции претензий к хозяевам Соломона нет. По действующему законодательству диких животных запрещено содержать в квартирах с 1 января 2020 года, однако пума появилась в Домодедове раньше. Более того, питомца вскоре перевезут в частный жилой дом.

Зоозащитники, в свою очередь, критикуют хозяев за подобные эксперименты со зверями, которые не одомашнены и могут в любой момент проявить свою дикую натуру.

"У нас буквально 2 года назад Новый год омрачился рассказом о том, что пума напала на человека. И, насколько я помню, даже со смертельным исходом. Это довольно часто случается. Люди не понимают, что это не кошечка или собачка", – заявила президент центра защиты прав животных Ирина Новожилова.

Помимо опасности для хозяев, существует и прямая угроза здоровью и психике животного, как считают эксперты.

"Это зверь, которому требуется определенное пространство для беготни, для игр для своих физиологических потребностей. Для таких животных требуется минимум вольер", – подчеркнула руководитель центра реабилитации диких животных Вероника Матюшина.

Ранее в Мосгордуме предложили сформулировать единый свод правил содержания животных в зоомагазинах. По словам члена комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Александра Козлова, сотрудники и владельцы подобных торговых точек не всегда должным образом заботятся о питомцах.

