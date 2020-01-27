В Мосгордуме предложили определить правила содержания животных в зоомагазинах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России назрела необходимость внести в законодательство правила и условия содержания животных в зоомагазинах. Об этом заявил член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Александр Козлов, как сообщает Агентство "Москва".

По словам депутата, необходимо всесторонне рассмотреть проблему. Он отметил, что животные далеко не всегда содержатся в должных условиях и нет единой меры оценки ситуации.

"Вопрос требует обсуждения, должны быть какие-то правила такой продажи, прописаны условия содержания животных в торговых центрах, в магазинах", – подчеркнул Козлов.

Депутат Мосгордумы также призвал обратить внимание на ночные условия содержания животных. В частности, имеет смысл разобраться, где кормят животных и где выгуливают.

В ноябре минувшего года Общероссийское объединение выступило с предложением ввести единые для всех авиакомпаний нормы перевозки домашних животных. Действующие правила достаточно неконкретны и, более того, приводят к гибели животных.

