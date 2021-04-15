Жираф Липа вышла в уличный вольер в Московском зоопарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Московском зоопарке кенийский жираф Липа вышла в уличный вольер. Об этом сообщили в их пресс-службе.

"Наш жираф Липа снова гуляет в уличном вольере, наслаждается весенним солнцем и компанией своей подруги – зебры Дэборы. Все знают нашего жирафа Самсона. Про Липу говорят меньше. Она моложе и не так давно живет в Московском зоопарке", – говорится в сообщении.

Специалисты рассказали, что Липа долго носилась галопом по поляне, когда впервые вышла из павильона. Они также отметили, что ей очень трудно пить из источников, так как приходится сильно нагибаться.

"К счастью, жирафы могут пить раз в несколько дней, получая влагу из растений", – отметили в пресс-службе.

Ранее в Московском зоопарке пингвины Гумбольдта переехали в уличный вольер, а папуанские пингвины – во внутренний вольер в Доме птиц.