Волонтеры в Воронеже спасли оставшихся без матери новорожденных бельчат

В Воронеже выхаживают осиротевших бельчат

Воронежские зооволонтеры в Воронеже выкармливают пять новорожденных бельчат после того, как их мать утонула в бочке с водой. Об этом РИА Новости сообщила руководитель центра реабилитации диких животных "Сердце леса" в Воронеже Анита Придоткайте.

Она рассказала, что утонувшую белку в бочке на своем участке обнаружил местный житель. Вероятно, животное хотело попить, но случайно упало в воду и не смогло выбраться.

К волонтерам обратилась дочь мужчины. Она сообщила об оставшихся сиротами пяти бельчатах.

"Мы выехали на место, забрали бельчат, сейчас они у нас. Им не больше 25 дней, потому что нижние резцы только-только начали у них прорезаться, а у белки нижние резцы выходят где-то на 21-й – 23-й день с момента рождения. Перспективы такие – выкармливание, дичание в вольере и потом, соответственно, сам выпуск", – рассказала Придоткайте.

Она добавила, что у бельчат есть все шансы выжить в дикой природе, а так как это не один бельчонок, отвыкание от человека будет происходить проще.

Глава центра уточнила, что детеныши еще слепые, это три девочки и два мальчика. Они демонстрируют хорошую динамику, постепенно прибавляя в весе. При этом выкармливание малышей – сложная задача.

После появления новости в СМИ в центр стало поступать большое количество просьб продать бельчонка, однако "Сердце леса" устраивает животных в семьи лишь в том случае, если их шансы выжить в дикой природе минимальны, сообщила Придоткайте.

Она обратила внимание на то, что милые сейчас бельчата в период полового созревания станут агрессивными и могут нанести дому серьезный урон.

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