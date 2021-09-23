В Московском зоопарке появились медоеды

Фото: пресс-служба Московского зоопарка
В Московском зоопарке впервые поселились медоеды – уникальные хищники родом из Африки и Азии. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Животные известны отважным характером, хотя имеют небольшие размеры. Медоеды попали в Книгу рекордов Гиннесса как самые бесстрашные млекопитающие в мире. Также животных называют лысыми и медовыми барсуками, рателями, собачьими медведями.
Уточняется, что молодые самец и самка прибыли в Москву из Чехии.
"Оба медоеда хорошо перенесли перелет. Пока животные находились на обязательном месячном карантине, для них готовили жилище. Вольер расположен в павильоне "Копытные Африки" по соседству с жирафом, дикдиками и сурикатами", – говорится в материале.
Гендиректор зоопарка Светлана Акулова рассказала, что численность этих животных в дикой природе снижается, вид занесен в Международную красную книгу.
"Надеемся, в будущем наши новые обитатели образуют пару и принесут потомство. Сейчас они уже неразлучны, вместе едят и играют", – приводятся в материале слова Акуловой.
Медоеды получили свое название в честь своего любимого лакомства – меда, однако преимущественно их рацион состоит из мяса.
Внешне медоеды похожи на куниц, их длина не превышает 80 сантиметров, а вес – 12 килограммов.
Ранее в Московском зоопарке на свет появились четверо птенцов белых сов. Вид занесен в Международную красную книгу и относится к категории "уязвимый". Естественная популяция этих пернатых насчитывает около 20 тысяч особей, но она сокращается из года в год. Вольер полярных сов находится на новой территории зоосада около жилища белых медведей. В естественной среде обитания эти птицы гнездятся на холмах и уступах берегов.
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