Птенцы белых сов родились в Московском зоопарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба Московского зоопарка
В Московском зоопарке на свет появились четверо птенцов белых сов. Вид занесен в Международную красную книгу и относится к категории "уязвимый". Естественная популяция этих пернатых насчитывает около 20 тысяч особей, но она сокращается из года в год, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Брачный сезон у белых сов – их также называют полярными – проходит зимой. В феврале у пары наших сов начались ухаживания: самец угощал свою подругу лакомствами, летал вокруг, громко хлопая крыльями, и ходил рядом, нахохлившись. Весной, когда снег стаял, совы выкопали в земле ямку для гнезда. Пока самка высиживала яйца, самец приносил ей пищу, а также защищал подругу, если чувствовал опасность", – рассказала гендиректор зоосада Светлана Акулова.
У пары это уже второе потомство. Первичный осмотр ветеринаров показал, что все четверо птенцов здоровы.
В настоящее время птенцы покрыты детским серым пухом. Вскоре они начнут линять, а к зиме у них появится белое с темными пятнами оперение.
Вольер полярных сов находится на новой территории зоосада около жилища белых медведей. В естественной среде обитания эти птицы гнездятся на холмах и уступах берегов.
Ранее в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском вылупился птенец даурского журавля. Данный вид занесен в Международную красную книгу и в Красную книгу России.
Орнитологи считают, что в дикой природе насчитывается порядка шести с половиной тысяч даурских журавлей, из которых примерно 600 особей гнездятся на территории нашей страны.
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