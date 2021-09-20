Краснокнижные муравьеды впервые поселились в Московском зоопарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба Московского зоопарка

В Московском зоопарке впервые поселились муравьеды, занесенные в Красную книгу. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Теперь в экспозиции зоосада представлены тамандуа, или как их еще называют – четырехпалые муравьеды. Вид занесен в Международную Красную книгу. И хотя размер дикой популяции пока не вызывает опасений ученых, численность этих животных в природе неуклонно снижается из года в год", – говорится в сообщении.

Как уточняется, в зоосаде поселились две особи. Первым из Германии прибыл самец Панчо, позже приехала самка Лола из Бельгии.

Гендиректор зоосада Светлана Акулова рассказала, что Панчо уже можно увидеть в павильоне "Дом приматов", который расположен на новой территории.

"На первых порах соседи отнеслись к новому жильцу настороженно, однако вскоре убедились, что Панчо не проявляет к ним интереса, он просто ищет муравьев. Лола пока находится на карантине в отдельном помещении. В ближайшее время мы определим ей место в "Доме приматов", – приводятся в материале слова Акуловой.

Отмечается, что в рацион муравьедов входят насекомые. Также тамандуа любят бананы. Длина их тела колеблется от 54 до 88 сантиметров, вес – от четырех до пяти килограммов.

Ранее зоопарк запустил осеннюю акцию, в рамках которой жители столицы могут принести для животных тыкву, кукурузу, подсолнухи, дубовые листья и желуди. Пункт приема продуктов расположен на служебном входе по адресу Большая Грузинская улица, дом 1, строение 103. В зоопарке попросили граждан обращать внимание на качество и свежесть продуктов.

