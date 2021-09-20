Краснокнижные муравьеды впервые поселились в Московском зоопарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба Московского зоопарка
В Московском зоопарке впервые поселились муравьеды, занесенные в Красную книгу. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Теперь в экспозиции зоосада представлены тамандуа, или как их еще называют – четырехпалые муравьеды. Вид занесен в Международную Красную книгу. И хотя размер дикой популяции пока не вызывает опасений ученых, численность этих животных в природе неуклонно снижается из года в год", – говорится в сообщении.
Как уточняется, в зоосаде поселились две особи. Первым из Германии прибыл самец Панчо, позже приехала самка Лола из Бельгии.
Гендиректор зоосада Светлана Акулова рассказала, что Панчо уже можно увидеть в павильоне "Дом приматов", который расположен на новой территории.
"На первых порах соседи отнеслись к новому жильцу настороженно, однако вскоре убедились, что Панчо не проявляет к ним интереса, он просто ищет муравьев. Лола пока находится на карантине в отдельном помещении. В ближайшее время мы определим ей место в "Доме приматов", – приводятся в материале слова Акуловой.
Отмечается, что в рацион муравьедов входят насекомые. Также тамандуа любят бананы. Длина их тела колеблется от 54 до 88 сантиметров, вес – от четырех до пяти килограммов.
Ранее зоопарк запустил осеннюю акцию, в рамках которой жители столицы могут принести для животных тыкву, кукурузу, подсолнухи, дубовые листья и желуди. Пункт приема продуктов расположен на служебном входе по адресу Большая Грузинская улица, дом 1, строение 103. В зоопарке попросили граждан обращать внимание на качество и свежесть продуктов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: