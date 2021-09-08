Московский зоопарк запустил акцию по сбору продуктов для животных

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Московский зоопарк запустил осеннюю акцию, в рамках которой с 8 сентября жители столицы могут принести для животных тыкву, кукурузу, подсолнухи, дубовые листья и желуди. Об этом сообщила пресс-служба столичного зоопарка.

"Начиная с 8 сентября и до конца ноября мы будем принимать тыкву, кукурузу, головы подсолнухов, дубовые листья и желуди в специальном пункте, расположенном на служебном входе по адресу Большая Грузинская улица, дом 1, строение 103", – говорится в сообщении.

В зоопарке просят москвичей обращать внимание на качество и свежесть продуктов.

"Нести можно без особых ограничений, но в рамках здравого смысла. Если не можете поделиться многим – не страшно. Даже одна кукуруза от друга – это прекрасный подарок нашим обитателям", – уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что Московский зоопарк перешел на осенний режим работы. Теперь из-за сокращения светового дня попасть в гости к пандам, слонам и другим обитателям можно с 09:00 до 20:00. Вход закрывается в 19:00.

Изменение графика работы связано с началом подготовки животных к холодам.

