Центр реабилитации диких животных в Москве принял 28 новых постояльцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты центра реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы приняли в июле 28 новых постояльцев. Сейчас там содержатся 549 животных, среди которых есть представители краснокнижных видов. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
В числе новых обитателей – несколько хищных птиц, два ворона, крокодил, три экзотические змеи, енот-полоскун и два питона.
Уточняется, что животные попадают в данный центр, когда от них отказались или выбросили владельцы, а также при изъятии из незаконного оборота. Некоторым из них спасли жизнь, избавив от жестокого обращения.
"Это происходит в случаях, когда на животных зарабатывают, используя их в качестве живого реквизита. При этом условия содержания, включая режим сна и отдыха, рацион питания, не соблюдаются", – рассказал замглавы городского департамента природопользования и охраны окружающей среды Денис Алексеев.
По словам специалистов, прибывшие животные часто имеют проблемы со здоровьем. Многие истощены или находятся в состоянии стресса, у них есть инфекции и травмы. Вылеченных питомцев могут отпустить на волю.
Алексеев добавил, что снова адаптироваться к условиям естественной среды обитания могут не все животные, поэтому такие остаются под присмотром специалистов центра навсегда.
Сообщить о диких животных и птицах, которым нужна помощь, можно на горячую линию единой справочной службы: +7 (495) 777-77-77.
Ранее в Московском зоопарке на свет появились четверо птенцов белых сов. Вид занесен в Международную красную книгу и относится к категории "уязвимый". Естественная популяция этих пернатых насчитывает около 20 тысяч особей, но она сокращается из года в год.
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