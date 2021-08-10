В Московском зоопарке пополнилось семейство овцебыков

Фото: пресс-служба Московского зоопарка
В Московском зоопарке впервые за три года родился теленок овцебыка, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Эти парнокопытные родом из Арктики телосложением и устройством внутренних органов походят на быков, а повадками – на овец. Несмотря на то что размер их дикой популяции пока не вызывает серьезных опасений ученых, вид занесен в Международную Красную книгу.
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что этих зверей также называют мускусными быками. По ее словам, первый из них пополнил коллекцию столичного зоосада в 1972 году.
"Чтобы начать размножать этих животных, мы привезли еще трех особей в 2002 году. С тех пор они регулярно приносят потомство. Но поскольку у нас всего одна племенная самка, детеныши появляются не каждый год. Этим летом впервые с 2018 года она снова произвела на свет теленка – маленькую самочку. Сразу после рождения кроха встала на неокрепшие лапки, и мама старательно вылизала ее. Зоологи уже осмотрели малютку и определили, что она здорова", – отметила Акулова.
В основном детеныш питается материнским молоком. Вес новорожденной уже достиг 21 килограмма, она активно изучает окружающий мир и потихоньку пробует взрослую пищу. Летом мускусные быки едят свежие ивовые ветки и траву, зимой – сено и сухие ветки. Круглый год звери получают специальный комбикорм и овощи.
Всего в столичном зоосаде проживают четверо представителей этого вида, включая теленка. Их вольер находится на старой территории рядом с жилищем гривистых волков. Когда новорожденная повзрослеет, ее отправят в один из ведущих российских или зарубежных зоопарков, где она сможет помочь в создании резервной популяции вида.
Ранее в Московском зоопарке на свет появились четверо птенцов белых сов. Вид занесен в Международную красную книгу и относится к категории "уязвимый". Естественная популяция этих пернатых насчитывает около 20 тысяч особей, но она сокращается из года в год.
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