"Специальный репортаж": "парк здоровья"

В павильонах "Здоровая Москва" можно не только сделать прививку от коронавируса, но и проверить состояние организма. Причем программа обследований даже шире, чем в федеральном стандарте диспансеризации.

Благодаря такому скринингу медики могут выявить опасные заболевания на ранней стадии и успешно с ними бороться. Об этом – программе "Специальный репортаж".