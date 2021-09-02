Терапевт объяснила, как подготовиться к прививке от гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко в беседе с Москвой 24 рассказала, как подготовиться к прививке от гриппа.

Ранее старт Всероссийской прививочной кампании против этой инфекции объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, на 2 сентября ситуация с заболеваемостью гриппом в РФ пока стабильная. Однако случаи заражения уже фиксируются, подчеркнула она.

Романенко заявила, что перед походом на прививку от гриппа человек должен быть абсолютно здоров.





Татьяна Романенко врач-терапевт высшей категории В течение 7–10 дней вы не должны контактировать с людьми с инфекционными заболеваниями. Конечно, в современном мире это сложно себе представить. Но как минимум на момент вакцинации у вас не должно быть катаральных явлений: кашля, насморка, температуры. Вы должны хорошо себя чувствовать.

"После вакцинации тоже должен быть определенный лечебно-охранительный режим. В первые 7–10 дней не стоит давать себе высокие физические и эмоциональные нагрузки", – советует терапевт.

Перед прививкой необходимо учесть, есть ли в анамнезе пациента аллергические реакции на предыдущие вакцинации, обращает внимание Романенко. Также эксперт рекомендует перед процедурой посоветоваться со своим лечащим врачом.

"Только он может оценить ваше состояние. Совершенно необязательно сдавать общий анализ крови и делать дополнительные исследования, если вы чувствуете себя хорошо, недавно общались с врачом и проходили диспансеризацию. А если вы у врача не были год и более, необходимо это сделать", – отметила собеседница Москвы 24.

В современных реалиях важно разводить по времени вакцинацию от гриппа и коронавируса, подчеркнула Романенко. "Желательно, чтобы интервал между прививками составлял две-три недели", – заявила терапевт.

Перед вакцинацией от гриппа Романенко рекомендовала заранее отказаться от горячительных напитков.





Татьяна Романенко врач-терапевт высшей категории Прямого противопоказания для приема алкоголя ни в день вакцинации, ни после нет. Но мы придерживаемся разумных рекомендаций: перед прививкой три дня и три дня после воздерживаемся от употребления алкоголя.

"Прежде всего это нужно, чтобы трезво оценить свое состояние. Когда человек в алкогольном опьянении, даже в легком, он неадекватно видит ситуацию. Если у него повышается температура, артериальное давление или какие-либо другие симптомы, он может не обратить на них внимания. Или сделать это, когда будет уже слишком поздно", – говорит врач.

Специально ограничивать себя от употребления вредных для организма продуктов перед прививкой не стоит, сказала Романенко. На усвояемость вакцины они никак не влияют, отметила она. При этом врач напомнила, что для поддержки здорового организма в течение жизни все же необходимо придерживаться принципов сбалансированного питания.

Если человек собирается поехать в отпуск или у него запланировано оперативное вмешательство, прививку от гриппа необходимо сделать заранее, подчеркнула Романенко.

"В запасе должно быть три-четыре недели. Во-первых, посталлергические реакции могут проявиться в течение первой недели. Во-вторых, мы ждем, что достаточный поствакцинальный иммунитет начинает формироваться к третьей-четвертой неделе", – заключила специалист.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвали россиян привиться и от гриппа, и от коронавируса.