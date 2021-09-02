Терапевт объяснила, как подготовиться к прививке от гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко в беседе с Москвой 24 рассказала, как подготовиться к прививке от гриппа.
Ранее старт Всероссийской прививочной кампании против этой инфекции объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, на 2 сентября ситуация с заболеваемостью гриппом в РФ пока стабильная. Однако случаи заражения уже фиксируются, подчеркнула она.
Романенко заявила, что перед походом на прививку от гриппа человек должен быть абсолютно здоров.
"После вакцинации тоже должен быть определенный лечебно-охранительный режим. В первые 7–10 дней не стоит давать себе высокие физические и эмоциональные нагрузки", – советует терапевт.
Перед прививкой необходимо учесть, есть ли в анамнезе пациента аллергические реакции на предыдущие вакцинации, обращает внимание Романенко. Также эксперт рекомендует перед процедурой посоветоваться со своим лечащим врачом.
"Только он может оценить ваше состояние. Совершенно необязательно сдавать общий анализ крови и делать дополнительные исследования, если вы чувствуете себя хорошо, недавно общались с врачом и проходили диспансеризацию. А если вы у врача не были год и более, необходимо это сделать", – отметила собеседница Москвы 24.
В современных реалиях важно разводить по времени вакцинацию от гриппа и коронавируса, подчеркнула Романенко. "Желательно, чтобы интервал между прививками составлял две-три недели", – заявила терапевт.
Перед вакцинацией от гриппа Романенко рекомендовала заранее отказаться от горячительных напитков.
"Прежде всего это нужно, чтобы трезво оценить свое состояние. Когда человек в алкогольном опьянении, даже в легком, он неадекватно видит ситуацию. Если у него повышается температура, артериальное давление или какие-либо другие симптомы, он может не обратить на них внимания. Или сделать это, когда будет уже слишком поздно", – говорит врач.
Специально ограничивать себя от употребления вредных для организма продуктов перед прививкой не стоит, сказала Романенко. На усвояемость вакцины они никак не влияют, отметила она. При этом врач напомнила, что для поддержки здорового организма в течение жизни все же необходимо придерживаться принципов сбалансированного питания.
Если человек собирается поехать в отпуск или у него запланировано оперативное вмешательство, прививку от гриппа необходимо сделать заранее, подчеркнула Романенко.
"В запасе должно быть три-четыре недели. Во-первых, посталлергические реакции могут проявиться в течение первой недели. Во-вторых, мы ждем, что достаточный поствакцинальный иммунитет начинает формироваться к третьей-четвертой неделе", – заключила специалист.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвали россиян привиться и от гриппа, и от коронавируса.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: