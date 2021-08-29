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Общество

06:41

Медик объяснил, как не нужно лечить простуду

медицина общество

Фото: depositphotos/Subbotina

Россиянам рассказали, как не нужно лечиться при простуде. Размышлениями на эту тему поделился врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в эфире радио Sputnik.

Врач заявил, что многие ошибочно считают осеннюю простуду заболеванием, при котором врачебная помощь не нужна. Эти граждане стараются лечиться самостоятельно, прибегая к методам народной или деревенской медицины.

Некоторые из таких способов лечения способны навредить человеку, предупреждает Зайцев. В частности, врач категорически не рекомендовал ходить больному человеку в баню. По его словам, это может усугубить заболевание.

"В бане и сауне высоченная температура, и она провоцирует отек очень сильный. Отекают соустья, и воспаление начинает проявляться еще сильнее", – сказал эксперт.

Зайцев также посоветовал не вставлять при простуде в ноздри ломтики лука или чеснока. Такой способ народного лечения может вызывать сильное раздражение.

"В момент простуды развивается отек слизистой оболочки. При воспалении слизистая раздражена и напряжена отеком и, когда люди начинают вставлять ломтики чеснока или лука в нос, это очень плохо, неправильно", – сказал врач.

Он подытожил, что для эффективного лечения простуды лучше всего обратиться к врачу.

Ранее эксперты назвали защищающие от простуды и гриппа продукты осенней тарелки. В сезон ОРВИ важно употреблять жирную рыбу, йогурты, цитрусовые, картофель и миндаль.

"Доктор 24": продукты против простуды

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