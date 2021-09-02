Глава Роспотребнадзора заявила о начале кампании по вакцинации от гриппа в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о старте в России прививочной кампании против гриппа. Об этом она заявила в четверг, 2 сентября, на Восточном экономическом форуме.
"Сегодня уже в пятый раз на стенде Роспотребнадзора мы объявляем старт кампании вакцинации против гриппа", – приводит ее слова ТАСС.
Она также отметила, что ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в России пока стабильная, однако уже зафиксированы случаи инфицирования вирусом группы А H3N2.
"Сегодня регистрируем случаи гриппа, вызванные вирусом гриппа А H3N2, и это не самый лучший прогностический признак", – добавила она.
По словам главы Роспотребнадзора, весь объем вакцин от гриппа в этом эпидемическом сезоне уже произведен – 70% отгружены в российские регионы.
О необходимости привиться не только от COVID-19, но и гриппа, Роспотребнадзор рекомендовал еще в середине августа. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача России, регионы должны привить от гриппа не менее 60% населения.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович также рекомендовала россиянам сделать прививку и от гриппа, и от коронавируса.
По ее словам, вакцинация от гриппа поможет значительно снизить нагрузку на систему здравоохранения, поскольку позволит решить проблему хотя бы одной из двух инфекций.
Роспотребнадзор порекомендовал регионам привить от гриппа не менее 60% населения
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