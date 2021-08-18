В США вакцинировались почти 56% населения

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Вакци-Нации". В ней телезрителям рассказывают, как идет прививочная кампания в разных странах.

В США вакцину получили почти 56% населения. В некоторых штатах заболеваемость растет. Управление национальных парков приняло решение вернуть маски как в помещениях, так и в людных местах на открытом воздухе. Пока масочный режим ввели на неопределенный срок. Власти планируют начать прививать население третьей дозой.

Тем временем в Нью-Йорке, где привит почти весь город, для подтверждения вакцинации нужен всего один компонент вакцины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.