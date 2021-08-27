В Финляндии вакцинировались 59,2% населения

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Вакци-Нации". В ней телезрителям рассказывают, как идет прививочная кампания в разных странах.

В Финляндии вакцину получили 59,2% населения. Количество новых случаев заболевания снижается, фиксируют их только среди непривитых, отметили в местном Минздраве. За неделю заболели чуть более 4 тысяч человек. А ограничения на въезд в страну действуют до 19 сентября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.