В Германии развесили карты с Калининградской областью в ее составе

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Фото: depositphotos/selensergen
Копии предвыборных плакатов 1949 года с картой Германии в довоенных границах с Калининградской областью в ее составе развесили неизвестные в немецкой федеральной земле Мекленбург, сообщает News.ru.
Уточняется, что плакаты с агитацией за Христианско-демократический союз появились на улицах города Тетеров. В полиции отметили, что их развесили по всей федеральной земле. На них была агитация и других партий. Прокуратуре города Росток поручили расследовать масштабный инцидент.
От причастности к такой предвыборной акции в ХДС открестились. Представитель партии Ханнес Деттманн считает, что такая агитация вводит в заблуждение и должна быть убрана.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что считает своего преемника на посту председателя Христианско-демократического союза (ХДС/ХСС) Армина Лашета будущим канцлером Германии.
Во время выступления на предвыборном мероприятии в Берлине она отметила, что на грядущих выборах в бундестаг впервые с 1994 года действующий федеральный канцлер не будет бороться за переизбрание. А за всю 72-летнюю историю ФРГ в ХДС/ХСС выдвигали федерального канцлера в течение более 50 лет.
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