Меркель заявила, что считает Армина Лашета будущим канцлером Германии

15:16
Фото: AP Photo/Annegret Hilse/Pool Photo via AP
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что считает своего преемника на посту председателя Христианско-демократического союза (ХДС/ХСС) Армина Лашета будущим канцлером Германии, сообщает РИА Новости.
Во время выступления на предвыборном мероприятии в Берлине, она отметила, что на грядущих выборах в бундестаг впервые с 1994 года действующий федеральный канцлер не будет бороться за переизбрание. А за всю 72-летнюю историю ФРГ в ХДС/ХСС выдвигали федерального канцлера в течение более 50 лет.
"Это повод бороться, чтобы за этими <...> годами у власти последовали новые годы. Ради этого мы работаем. Для нашей страны, для ХДС/ХСС, с Армином Лашетом – будущим канцлером Федеративной Республики Германия", – заявила Меркель.
Канцлер также отметила, что высоко ценит личные качества Лашета, в том числе "первоочередное внимание к достоинству людей, к строительству мостов между ними".
"Именно эти качества, дорогой Армин, определяют и формируют твою деятельность – в бундестаге ли, в Европарламенте ли, в качестве первого министра интеграции Германии и премьера такой большой и важной земли, как Северный Рейн – Вестфалия, как председателя Христианско-демократического союза и кандидата в канцлеры от ХДС/ХСС. И – я глубоко убеждена в этом – в качестве канцлера Федеративной Республики Германия", – сказала Ангела Меркель.
Выборы в бундестаг пройдут 26 сентября, по их результатам будет сформировано новое правительство и назначен новый канцлер. Каждая партия Германии заранее объявляет своего кандидата на эту должность, а после формирования правительства ее занимает претендент от старшего партнера в коалиции.
Меркель заявляла, что после этих выборов закончит свою политическую деятельность.
Ранее 20 августа в Москве прошла встреча Владимира Путина и Ангелы Меркель, продлившаяся 3 часа. По ее итогам руководители государств дали совместную пресс-конференцию в Александровском зале Кремля.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: