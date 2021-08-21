Меркель заявила, что считает Армина Лашета будущим канцлером Германии

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что считает своего преемника на посту председателя Христианско-демократического союза (ХДС/ХСС) Армина Лашета будущим канцлером Германии, сообщает РИА Новости.

Во время выступления на предвыборном мероприятии в Берлине, она отметила, что на грядущих выборах в бундестаг впервые с 1994 года действующий федеральный канцлер не будет бороться за переизбрание. А за всю 72-летнюю историю ФРГ в ХДС/ХСС выдвигали федерального канцлера в течение более 50 лет.

"Это повод бороться, чтобы за этими <...> годами у власти последовали новые годы. Ради этого мы работаем. Для нашей страны, для ХДС/ХСС, с Армином Лашетом – будущим канцлером Федеративной Республики Германия", – заявила Меркель.

Канцлер также отметила, что высоко ценит личные качества Лашета, в том числе "первоочередное внимание к достоинству людей, к строительству мостов между ними".

"Именно эти качества, дорогой Армин, определяют и формируют твою деятельность – в бундестаге ли, в Европарламенте ли, в качестве первого министра интеграции Германии и премьера такой большой и важной земли, как Северный Рейн – Вестфалия, как председателя Христианско-демократического союза и кандидата в канцлеры от ХДС/ХСС. И – я глубоко убеждена в этом – в качестве канцлера Федеративной Республики Германия", – сказала Ангела Меркель.

Выборы в бундестаг пройдут 26 сентября, по их результатам будет сформировано новое правительство и назначен новый канцлер. Каждая партия Германии заранее объявляет своего кандидата на эту должность, а после формирования правительства ее занимает претендент от старшего партнера в коалиции.

Меркель заявляла, что после этих выборов закончит свою политическую деятельность.

Ранее 20 августа в Москве прошла встреча Владимира Путина и Ангелы Меркель, продлившаяся 3 часа. По ее итогам руководители государств дали совместную пресс-конференцию в Александровском зале Кремля.

