В Москве завершились переговоры Путина и Меркель

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Продолжавшаяся 3 часа встреча президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель завершилась в Москве. По ее итогам руководители государств дадут совместную пресс-конференцию в Александровском зале Кремля. Об этом сообщает ТАСС.
Лидеры провели переговоры в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. На встрече в узком составе со стороны президента РФ также принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с германской – официальный представитель правительства Штеффен Зайберт и руководитель группы внешней политики и политики безопасности Ведомства федерального канцлера Ута Кристина Байнхофф.
После приветствия встреча продолжилась за закрытыми дверями. Затем прошли переговоры в многочисленном составе, в том числе в формате рабочего обеда.
Путин сообщил, что одной из приоритетных тем стала ситуация в Афганистане.
Отмечается, что этот визит канцлера в Россию стал девятнадцатым и, возможно, последним в этой должности, так как на предстоящих в сентябре парламентских выборах она не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера. Однако российская сторона заявила, что будет рада Меркель как желанному гостю.
Также в ходе визита в Москву Ангела Меркель возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
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