Путин назвал Германию одним из основных партнеров России

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Германия является для России одним из основных партнеров, заявил Владимир Путин на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая проходит в Москве.

"Сейчас хотел бы отметить, что Федеративная Республика остается одним из основных партнеров для нас и в Европе, и в мире в целом", – заявил российский лидер во время встречи.

По словам Путина, Германия для России является вторым торгово-экономическим партнером после Китая.

"Несмотря на то что в 2020 году у нас был спад достаточно серьезный, сейчас почти двукратное увеличение товарооборота за первые полгода", – сказал он.

В свою очередь, Меркель отметила, что ФРГ планирует и дальше поддерживать контакты с РФ.

"Несмотря на то, что у нас есть разногласия, хорошо, что мы говорим друг с другом", – отметила канцлер Германии.

Перед началом встречи Путин выразил уверенность, что визит Меркель в Москву будет не просто прощальным на ее посту, но и наполненным деловым содержанием. При встрече в Кремле президент РФ преподнес ей цветы.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи Владимира Путина и федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель подписание документов не планируется. Во время переговоров участники планируют обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях. Кроме того, будет рассмотрен ряд актуальных международных и региональных вопросов.

В пресс-службе правительства Германии отметили, что во время разговора будет уделено внимание борьбе с пандемией, двусторонним отношениям, а также ситуации в Афганистане и реализации минских договоренностей для мирного урегулирования конфликта на Востоке Украины.

Немецкий политолог Александр Рар ранее выразил мнение, что Меркель не хочет уйти канцлером, который "потерял" Россию и провалил Минские соглашения, – в этом и заключается цель ее визита в Россию.