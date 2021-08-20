Стало известно о деталях визита Меркель в Россию

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В Кремле сообщили, что в ходе встречи Владимира Путина и федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель подписание документов не планируется. Об этом сообщают РИА Новости.

"Формат визита не предполагает подписания документов", – говорится в сообщении.

Во время переговоров участники планируют обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях. Кроме того, будет рассмотрен ряд актуальных международных и региональных вопросов.

В пресс-службе правительства Германии отметили, что во время разговора будет уделено внимание борьбе с пандемией, двусторонним отношениям, а также ситуации в Афганистане и реализации минских договоренностей для мирного урегулирования конфликта на Востоке Украины.

О том, что канцлер Германии посетит столицу России, стало известно 13 августа.

В мае 2018 года Меркель заявила, что нынешний срок на посту канцлера станет для нее последним. Выборы нового канцлера в Германии пройдут в сентябре. Им станет кандидат от партии, которая войдет в новое правительство, собрав наибольшее число голосов и сформировав самую крупную фракцию в новом парламенте.