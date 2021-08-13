Путин проведет переговоры с Меркель 20 августа в Москве – Кремль

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Президент России Владимир Путин 20 августа проведет в Москве переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов", – говорится в сообщении.

В сентябре в Германии пройдут выборы нового канцлера. Его выбирают не путем прямого голосования: им становится кандидат в канцлеры от партии, которая войдет в новое правительство на правах старшего партнера, то есть собрав наибольшее число голосов на выборах и сформировав самую крупную фракцию в новом бундестаге.

Ранее Путин и Меркель обсудили "Северный поток – 2", контракт на транзит российского газа на Украину и его возможное продление после 2024 года, а также Минские соглашения. Лидеры выразили удовлетворение скорым завершением строительства газопровода "Северный поток – 2".