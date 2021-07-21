Путин и Меркель обсудили "Северный поток – 2" и Минские соглашения

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Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду, 21 июля, провели телефонные переговоры. Они прошли по инициативе германской стороны. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что лидеры выразили удовлетворение скорым завершением строительства газопровода "Северный поток –2", а также обсудили контракт на транзит российского газа на Украину и его возможное продление после 2024 года.

"Президент России отметил последовательную приверженность германской стороны реализации данного проекта, носящего исключительно коммерческий характер и направленного на укрепление энергобезопасности Германии и Евросоюза", – говорится в сообщении.

В свою очередь, Меркель рассказала об итогах прошедших недавно переговоров с американским лидером Джо Байденом по вопросу "Северного потока – 2".

Кроме того, президент России и канцлер Германии заявили о том, что власти Украины должны неукоснительно выполнять Минские соглашения. Путин и Меркель также условились о продолжении личных контактов.

На совместной пресс-конференции с Байденом Меркель заявляла, что "Северный поток – 2" является дополнительным проектом и не замещает украинский транзит. Президент США тогда отметил, что вводить санкции против российского газопровода не имело смысла, так как на момент его вступления в должность проект был выполнен на 90%.