Меркель заявила, что "Северный поток – 2" не замещает украинский транзит

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что газопровод "Северный поток – 2" является дополнительным проектом и не замещает украинский транзит. Такое заявление она сделала на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Украина остается транзитной страной для природного газа, у Украины, как у любой другой страны, есть право на территориальный суверенитет, поэтому мы участвуем в минском процессе, и мы будем действовать активно, если Россия не будет учитывать это право Украины быть страной-транзитером", – сказала канцлер Германии.

В свою очередь, Байден отметил, что вводить санкции против "Северного потока – 2" не имело смысла, так как на момент его вступления в должность проект был выполнен на 90%.

Ранее публицист Андреас Клут в статье для Bloomberg посчитал, что Меркель унизила Байдена своим решением по "Северному потоку – 2". Он пояснял, что в Польше, странах Балтии, Франции и Евросоюзе считают российский проект геополитической угрозой.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство первой было завершено 4 июня.

На протяжении всего периода строительства США вводили санкции против российского газопровода, параллельно продвигая в Европу свой сжиженный газ. Позже Вашингтон отказался вводить ограничительные меры против Nord Stream 2 AG, но при этом сохранил санкции в отношении российских судов-трубоукладчиков.