Кандидат в канцлеры ФРГ допустил остановку "Северного потока – 2"

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Газопровод "Северный поток – 2" можно остановить, если он будет использоваться против Украины, заявил председатель Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет. Об этом сообщает РИА Новости.
Он напомнил, что Россия имеет обязательства, согласно которым трубопровод не может быть использован против Украины.
"Если президент Путин не будет придерживаться этого правила и будет использовать его против Украины, то можно в любой момент, даже когда трубопровод готов, остановить его", – отметил Лашет.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что власти Германии и Соединенных Штатов обсуждают возможность оказания помощи Украине в сфере энергетики из-за "Северного потока – 2". Речь шла в том числе об инвестициях для строительства на территории страны электростанций.
По данным агентства, стороны также обсуждали возможность создания механизма для приостановки поставок газа по "Северному потоку – 2", если Москва начнет "оказывать давление" на Киев, но "официальные лица" Германии выступили против, заявив, что не собираются использовать газопровод в качестве "политического оружия".
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