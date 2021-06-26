Депутат бундестага назвал безумием идею о компенсациях Киеву из-за "Северного потока – 2"

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Идея о компенсациях для Украины после запуска газопровода "Северный поток –2" является безумием, заявил депутат бундестага, лидер "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла в интервью РИА Новости.

"То, что стране, которая больше не предоставляет транзит, должна выплачиваться компенсация, я считаю это настоящим безумием", – сказал он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что власти Германии и Соединенных Штатов обсуждают возможность оказания помощи Украине в сфере энергетики из-за "Северного потока – 2". Речь шла в том числе об инвестициях для строительства на территории страны электростанций.

По данным агентства, стороны также обсуждали возможность создания механизма для приостановки поставок газа по "Северному потоку – 2", если Москва начнет "оказывать давление" на Киев, но "официальные лица" Германии выступили против, заявив, что не собираются использовать газопровод в качестве "политического оружия".