США и Германия намерены защищать суверенитет Украины – Байден

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Власти США и Германии намерены защищать суверенитет Украины. С таким заявлением выступил президент Соединенных Штатов Джо Байден после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, пишет ТАСС.

"Наша поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины продолжается, равно как и (поддержка. – Прим. ред.) важности реформ", – подчеркнул американский лидер.

Он добавил, что власти США и ФРГ также будут поддерживать украинские трансатлантические чаяния.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина рассчитывает получить гарантии безопасности после встречи Ангелы Меркель и Джо Байдена. Он признал, что украинской стороне нужна поддержка в связи с реализацией проекта "Северный поток – 2".