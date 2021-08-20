У Ангелы Меркель зазвонил телефон во время переговоров с Владимиром Путиным

У Ангелы Меркель на переговорах с Владимиром Путиным в Кремле зазвонил телефон. Президент России сделал вид, что ничего не происходит, пока канцлер обыскивала собственные карманы.

Меркель прилетела в Москву с рабочим визитом. Он станет для нее последним в должности канцлера ФРГ.

На повестке дня несколько вопросов – это Ливия, Афганистан, а также сотрудничество в экономике, энергетике и вопросах безопасности.

Перед встречей с Владимиром Путиным Ангела Меркель приняла участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.