12 человек погибли в результате стрельбы и давки в аэропорту Кабула

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12 человек погибли на территории аэропорта Кабула с воскресенья в результате давки и стрельбы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей НАТО и запрещенного в России террористического движения "Талибан".

"Мы не хотим причинить вред тем, кто находится в аэропорту", – отметил представитель движения. Он также призвал афганцев без права вылета не толпиться у воздушной гавани и расходиться по домам.

Ранее талибы открыли огонь, чтобы разогнать толпу желающих покинуть страну. До этого то же самое сделали американские военные после того, как афганцы прорвались на взлетно-посадочную полосу и попытались по трапам попасть в самолеты, покидающие Афганистан.

В настоящее время все погранпереходы между Афганистаном и соседними странами контролируются "Талибаном". Эвакуация иностранцев, а также афганцев, работавших на зарубежные диппредставительства, осуществляется через аэропорт Кабула, который пока контролируют США и НАТО.

15 августа талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана. Боевики заняли президентский дворец в Кабуле. После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

Официальный представитель катарского офиса "Талибана" Мохаммад Наим заявил, что в ближайшее время движение определит новую форму правления в Афганистане.

