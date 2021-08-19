Врачи поддержали программу "Миллион призов" для голосующих онлайн

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Медики одобрили программу "Миллион призов" для голосующих онлайн. Они считают, что программа мотивирует граждан проголосовать дистанционно и таким образом поможет снизить эпидемиологическую нагрузку, которая обычно начинает расти осенью, сообщает "Газета.ру".
"Любое ограничение контактов замедляет распространение вируса, а следовательно, нагрузку на систему здравоохранения. Однако эти меры вспомогательные. Главное – понять всем, что вакцинация необходима", – заявил доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
По словам медиков, программа поможет снизить риск распространения COVID-19 не только среди взрослого населения с правом голоса, но и среди детей. Так как обычно избирательные участки размещаются в школах, а членами УИК становятся в том числе учителя, снижение потока посетителей на участках поможет предотвратить появление новых штаммов вируса.
Ранее Московская торгово-промышленная палата выступила с предложением провести акцию "Миллион призов" среди участников дистанционного электронного голосования, которое пройдет с 17 по 19 сентября.
В пресс-службе МТПП уточнили, что принять участие в программе уже изъявили желание компании строительной и автомобильной отраслей, которые намерены предоставить для розыгрыша квартиры и легковые автомобили.
Отмечается, что ранее программа продемонстрировала положительный социально-экономический эффект. По словам президента МТПП Владимира Платонова, столичный бизнес постепенно возвращается к допандемийным темпам развития, чему, помимо прочего, способствовала и реализация данного проекта.
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