Жители Афганистана рассказали об обстановке в стране после захвата талибами

После того как США и НАТО вывели свои войска из Афганистана, власть в стране захватила террористическая организация "Талибан" (запрещена в РФ). Некоторые граждане попытались покинуть родину, а те, кто остался, напуганы и не знают, как дальше будет развиваться ситуация. Местные жители рассказали Москве 24, что сейчас происходит в Афганистане.



Фото: AP Photo/Rahmat Gul

Новый Афганистан

15 августа боевики "Талибана" вошли в президентский дворец без сопротивления, установив тем самым контроль над всем Афганистаном. Президент страны Ашраф Гани подал в отставку и покинул территорию государства. Сейчас он находится в ОАЭ.

Для местных жителей единственной возможностью покинуть страну стал аэропорт, расположенный в Кабуле, афганской столице. Туда устремились сотни афганцев: они толпились на входе в авиагавань, прорывались через ограждения и даже бежали к самолетам прямо по взлетно-посадочной полосе, пытаясь уцепиться за военные борта американской армии. Были сообщения, что несколько людей сорвались с самолетов и погибли.

Начиная с воскресенья в общей сложности на территории аэропорта в результате давки и стрельбы погибли12 человек. Сейчас все погранпереходы между Афганистаном и соседними странами контролируются "Талибаном".

Сами боевики террористического движения анонсировали амнистию для афганских правительственных чиновников и предложили им занять места в новом правительстве. Также представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что страна больше не будет производить наркотики и торговать ими. Боевики потребовали от мирных граждан сдать оружие и боеприпасы.

Особое внимание "Талибан" обещает уделить женскому населению страны. Как сообщают СМИ, им предложат должности в новом правительстве Афганистана. Кроме того, совет исламских богословов решит вопрос с обучением девочек и женщин, а также установит для них форму обязательной одежды.

Вместе с тем на территории страны продолжает существовать Фронт сопротивления Афганистана, базирующийся в провинции Панджшер. В его состав входят бойцы правительственной армии и спецназа с оружием и обмундированием. Они обратились к странам Запада с просьбой о поставках оружия, чтобы "защищать провинцию как последний оплот свободы Афганистана".

"Не планирую покидать мою любимую страну"

Фото: AP Photo/Rahmat Gul

Жители афганской столицы и других городов рассказали Москве 24, какая ситуация сейчас царит в стране и хотят ли они покинуть родину.

Мухаммед Акбари из Кабула сообщил, что в городе до сих пор паника среди населения, потому что никто не предполагал такого быстрого развития событий.

"Пока талибы показывают мирное лицо, чтобы народ не сопротивлялся, поэтому сейчас они нестрогие. Но когда захватят полностью – вот тогда начнется безумие", – считает он.

Мужчина пояснил, что ему и его семье не удалось уехать из страны, так как талибы совершили захват очень быстро.

Еще один житель афганской столицы Номан Ахмади рассказал, что афганцы находятся в замешательстве, поскольку не знают, что может произойти на следующий день.





Номан Ахмади житель Кабула Люди находятся в отвратительной ситуации. Как мы видим, различий в поведении талибов в отношении населения много. Я сам надеюсь, что с божьей помощью все будет хорошо.

При этом он подчеркнул, что не думает уезжать из любимой страны.



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Пайкан Бахши также сейчас находится в Кабуле. По его словам, население города испытывает страх в сложившейся ситуации.

"Продукты, бензин и газ подорожали. Многие сбегают из страны как могут – вы могли видеть по роликам в интернете. Я очень переживаю за себя и свою семью. Что будет с нами – непонятно", – рассказал собеседник Москвы 24.

Пайкан хочет уехать из страны, но не может получить загранпаспорт, без которого, по его словам, нереально покинуть Афганистан.

Думает о том, чтобы покинуть родину, и житель города Мазари-Шариф Мухаммед Тахир Карими, который имеет степень доктора медицинских наук. По его словам, жизнь в городе не вернулась в нормальное русло и ситуация по-прежнему остается опасной.

"У талибов нет униформы. Неясно, кто является талибом, а кто нет. По всему городу местные жители готовят для них еду. У определенного числа людей забрали машины и некоторое оборудование по требованию "Талибана". Люди до сих пор не вернулись на свои рабочие места", – пояснил он.





Мухаммед Тахир Карими житель города Мазари-Шариф После 29 лет моей жизни и после этих перемен я не вижу для себя будущего. Потому что я могу быть физически свободен, но мои мысли и убеждения заключены в тюрьму.

А вот Ратем Рахмани из города Герат вместе с отцом смог уехать в Турцию до прихода к власти "Талибана". Однако, по его словам, на родине остались другие члены его семьи.

"На этой неделе ситуация в Герате кажется нормальной, теперь безопасность даже лучше, чем раньше. Моя жена учится в 12-м классе, и сегодня они сдают промежуточные экзамены. При этом обучение в университетах для девушек пока еще находится на рассмотрении", – объяснил он.

Ратем добавил, что некоторые из его родственников и друзей планируют покинуть страну, поскольку смутно представляют ее будущее.



"Заходят в наши дома и забирают деньги"

Фото: AP Photo/Rahmat Gul

На положение в стране особенно жалуются афганские женщины. В частности, Назила Махджаб в разговоре с Москвой 24 заявила, что, после того как талибы пришли к власти, их жизни оказались в опасности.

Еще одна девушка из Кабула, которая попросила не указывать ее имя, рассказала, что у нее, к сожалению, нет ни возможности, ни денег, чтобы уехать из Афганистана.

"Я не работала ни с Соединенными Штатами, ни с какой-либо другой страной. У меня семья из восьми человек. Мы все бросили школу. Психическое состояние – мое и особенно моих сестер – очень плохое. Я все еще в Кабуле и хочу выбраться из этого ужаса", – заявила она.

Житель Джелалабада Омидулах Хашами добавил, что талибы врываются в дома к мирному населению.





Омидулах Хашами житель Джелалабада Талибы заходят в наши дома и забирают деньги, машины, мальчиков-подростков младше 18 лет. "Талибан" даже стрелял в девушек, которые ходили по магазинам. Пожалуйста, помогите народам Афганистана.

Омидулах также желает поскорее покинуть территорию страны, поскольку боится за жизнь и здоровье своей семьи.