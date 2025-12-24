Форма поиска по сайту

24 декабря, 19:13

Мэр Москвы

Сергей Собянин поблагодарил Владимира Путина за помощь и поддержку

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин поблагодарил Владимира Путина и жителей Москвы за помощь и поддержку в рамках ежегодного отчета в Мосгордуме об итогах деятельности столичного правительства.

"Уважаемые коллеги, промышленность, наука, финансы, информационные технологии, строительство, торговля, общепит, туризм, креативный сектор и медиа, транспорт, социальная сфера, энергетика и ЖКХ – все вместе они являются прочным фундаментом развития города", – отметил мэр.

По словам мэра столицы, несмотря не все трудности, город выполнил намеченные планы развития данных областей и сформировал задел для работы в будущем году.

"Уходящий 2025 год принес много хорошего нашему городу. И за это я говорю огромное спасибо москвичам", – сказал Собянин.

Кроме того, он назвал горожан сильными, трудолюбивыми и мужественными.

Ранее Собянин заявил, что власти города поставили задачу к 2030 году увеличить промышленную площадь в городе с 13 до 25 миллионов квадратных метров. По словам мэра, в Москве должна произойти "новая индустриализация". Это будут высокотехнологичные производства с хорошей добавленной стоимостью, рабочие которых будут получать хорошую зарплату.

Сергей Собянин выступил с ежегодным отчетом в Мосгордуме

