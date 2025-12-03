Форма поиска по сайту

03 декабря, 20:22

Мэр Москвы

Собянин рассказал о новой индустриализации Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Власти Москвы поставили задачу к 2030 году увеличить промышленную площадь в городе с 13 до 25 миллионов квадратных метров. Об этом в эфире телеканала Москва 24 заявил Сергей Собянин.

"Мы остановили закрытие промышленных предприятий. Многие промышленные предприятия формально числились на бумаге", – сказал градоначальник.

По его информации, в столице должна произойти "новая индустриализация". Это будут высокотехнологичные производства с хорошей добавленной стоимостью, рабочие которых будут получать хорошую зарплату. При этом сама программа индустриализации очень сложная, признал Собянин.

"В нее включены все инвесторы, которые сегодня заинтересованы создавать рабочие места по специальной программе, по специальным договорам, которые мы заключаем", – прокомментировал он.

Это не только комплексное развитие территорий, но и особые экономические зоны. Все это должно создать ядро новой промышленности не только столицы, но и всей страны.

Ранее сообщалось, что за первые 9 месяцев 2025 года столичные компании увеличили экспорт продукции энергетического машиностроения на 58% в сравнении с прошлогодними показателями. Таких результатов удалось достичь благодаря тому, что предприятия поставляли кондиционеры, трансформаторы и комплектующие для электрооборудования различного назначения.

мэр Москвыэкономикагород

