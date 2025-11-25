Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября, 12:05

Экономика

Москву отличает сбалансированный подход в развитии промышленности

Фото: 123RF.com/hryshchyshen

В Москве сформирован действенный механизм поддержки промышленных предприятий, который позволяет бизнесу сосредоточиться на развитии производства. Об этом в беседе с Агентством "Москва" заявил генеральный директор НПП "Доза" Алексей Нурлыбаев.

По словам руководителя предприятия, ключевое преимущество столичной системы поддержки заключается не в наличии отдельных инструментов, а в их слаженной комплексной работе.

"За время работы на территории Москвы мы в полной мере оценили сбалансированный подход города к развитию промышленности", – подчеркнул Нурлыбаев.

Особое значение, как отметил эксперт, имеет партнерский характер взаимодействия бизнеса и городских властей. Такой формат диалога освобождает предприятия от необходимости искать дополнительные ресурсы и решать организационные вопросы, позволяя направить усилия на производственные задачи.

О значимости столичных инициатив для экономики в целом рассказала директор департамента по региональным продажам по Москве и Московской области "Р-Фарм" Екатерина Плиева.

"Последовательная работа города по созданию комфортных условий для инвесторов, развитию индустриальных зон и поддержке локальных производителей создает базу для реализации проектов, важных как для региональной, так и для национальной экономики", – сообщила она.

Существенную роль в этом, по словам Плиевой, играет механизм офсетных контрактов. "Р-Фарм" заключил с правительством Москвы три офсетных договора, в рамках которых компания производит препараты для терапии онкологических, аутоиммунных, ревматологических, неврологических и других социально значимых заболеваний.

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства предлагает столичному бизнесу пять ключевых программ, в частности, льготные инвестиционные кредиты. Этой мерой поддержки уже воспользовались свыше 170 компаний – производителей лекарств, медизделий, микроэлектроники, продуктов питания, строительных конструкций и автокомпонентов.

Читайте также


экономикагород

Главное

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика