Москву отличает сбалансированный подход в развитии промышленности

Фото: 123RF.com/hryshchyshen

В Москве сформирован действенный механизм поддержки промышленных предприятий, который позволяет бизнесу сосредоточиться на развитии производства. Об этом в беседе с Агентством "Москва" заявил генеральный директор НПП "Доза" Алексей Нурлыбаев.

По словам руководителя предприятия, ключевое преимущество столичной системы поддержки заключается не в наличии отдельных инструментов, а в их слаженной комплексной работе.

"За время работы на территории Москвы мы в полной мере оценили сбалансированный подход города к развитию промышленности", – подчеркнул Нурлыбаев.

Особое значение, как отметил эксперт, имеет партнерский характер взаимодействия бизнеса и городских властей. Такой формат диалога освобождает предприятия от необходимости искать дополнительные ресурсы и решать организационные вопросы, позволяя направить усилия на производственные задачи.

О значимости столичных инициатив для экономики в целом рассказала директор департамента по региональным продажам по Москве и Московской области "Р-Фарм" Екатерина Плиева.

"Последовательная работа города по созданию комфортных условий для инвесторов, развитию индустриальных зон и поддержке локальных производителей создает базу для реализации проектов, важных как для региональной, так и для национальной экономики", – сообщила она.

Существенную роль в этом, по словам Плиевой, играет механизм офсетных контрактов. "Р-Фарм" заключил с правительством Москвы три офсетных договора, в рамках которых компания производит препараты для терапии онкологических, аутоиммунных, ревматологических, неврологических и других социально значимых заболеваний.

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства предлагает столичному бизнесу пять ключевых программ, в частности, льготные инвестиционные кредиты. Этой мерой поддержки уже воспользовались свыше 170 компаний – производителей лекарств, медизделий, микроэлектроники, продуктов питания, строительных конструкций и автокомпонентов.