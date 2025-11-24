24 ноября, 14:44Экономика
Более 65 промышленных предприятий локализуют в индустриальном парке "Руднево" в Москве
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В Москве свыше 65 промышленных предприятий локализуют на одной из крупнейших площадок особой экономической зоны "Технополис "Москва" – в индустриальном парке "Руднево". Это сделают в рамках реализации стратегии развития промышленности, сообщает заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению Сергея Собянина продолжаем создавать условия для развития высокотехнологичных производств в ОЭЗ "Технополис "Москва", – отметил вице-мэр.
По словам Ликсутова, к 2030 году площадь "Руднево" увеличится в 3,3 раза и составит до 175 гектаров. Он также добавил, что производственные и общественно-деловые пространства в индустриальном парке будут занимать больше миллиона квадратных метров.
Именно на базе созданной инфраструктуры будут дополнительно локализованы предприятия. Благодаря этому увеличится производство инновационной продукции для москвичей.
Ранее Собянин рассказал о стратегии развития столицы на ближайшие 5 лет, которая подразумевает создание наилучшей инфраструктуры для развития высокотехнологичной промышленности. Основной площадкой для размещения новых предприятий была и остается ОЭЗ "Технополис "Москва".
Также мэр дополнил, что в "Рудневе" проектируется новый комплекс площадью около 400 тысяч "квадратов", в котором разместятся производство станкоинструментальной отрасли, приборостроения и авиастроения. Его введут в эксплуатацию в 2027 году.