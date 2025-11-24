Собянин рассказал о мерах городской поддержки для создания производств в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве есть пять больших программ поддержки для создания производств. О них Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

Первая программа – офсетные контракты, которые гарантируют компаниям долгосрочный заказ продукции в обмен на инвестиции в расширение и развитие производства. По словам мэра, с 2017 года столица заключила уже 36 таких соглашений, в том числе с компаниями, которые производят медикаменты, лифты, оборудование для городского транспорта, компактную коммунальную технику и многое другое.

Производство запущено по 9 контрактам, отметил Собянин. Например, компания BIOCAD производит лекарственные препараты для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний. А компания "Велфарм-М" занимается противовоспалительными, антигистаминными, кардиопрепаратами. Также Москва получает продукты питания для молочно-раздаточных пунктов от Лианозовского и Царицынского молочных комбинатов.

Сейчас также строится завод, который будет выпускать комплектующие для коммунальной техники, и вторая очередь фармацевтического предприятия "Велфарм-М". Производство готовится запустить и компания, изготавливающая турникетное оборудование, а также производитель автоматов по продаже билетов.

Собянин отметил и вторую важную программу – масштабные инвестиционные проекты. Город предоставляет земельные участки за 1 рубль в год на которых инвестор обязуется построить производство. Сейчас таким образом простроено 10 объектов, на которых появилось более 4 тысяч рабочих мест. Это предприятия по производству мебели, автомобилей, лифтового оборудования, промышленные технопарки. По словам градоначальника, к 2030 году благодаря МаИП в городе появится свыше 100 предприятий, площадь которых составит около 4 миллионов квадратных метров. На них смогут работать примерно 60 тысяч человек.

Третье, на что обратил внимание мэр, – программа по присвоению статуса инвестиционного приоритетного проекта города Москвы по созданию технопарка (ИПП по созданию технопарка). Сейчас в столице 9 ИПП, а 3 из них были построены в этом году.

Он добавил, что такой статус снижает нагрузку по региональным налогам на 25%. Ставка налога на имущество снижается до нуля, земельный налог – до 0,7% от начисленного, арендная ставка – до 0,01% от кадастровой стоимости земельного участка. Также инвесторы получают возможность воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом в размере до 90% расходов по созданию объекта капитального строительства или на оснащение площадки оборудованием за счет региональной части налога на прибыль (13,5 вместо 17%).

Собянин рассказал, что в 2025 году в городе было создано АО "Дирекция технологической инфраструктуры Москвы", которое сопровождает инвестпроекты создания технопарков и обеспечивает их наполнение резидентами из числа технологического бизнеса.

Четвертая мера – Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Он был открыт в 2012 году и сейчас сотрудничает с крупными российскими банками, работая по принципу единого окна. Он компенсирует предприятиям до 50% ключевой ставки Банка России по новым или текущим кредитным договорам. При этом срок финансовой поддержки может достигать 5 лет. Максимальная сумма кредита, которая подлежит компенсации, составляет до 5 миллиардов рублей.

По словам мэра, благодаря фонду в городе уже создано более 2,1 миллиона квадратных метров промышленной инфраструктуры. Также было закуплено более 1,3 тысячи единиц оборудования, а рабочие места получили около 50 тысяч человек.

В качестве примера он привел резидента ОЭЗ "Технополис "Москва" компанию "Плазма-Некст", которая привлекла льготный инвестиционный кредит в размере 5 млрд рублей на строительство предприятия по выпуску препаратов из плазмы крови человека. А фабрика "Свобода" смогла привлечь займы на сумму 520 миллионов рублей. 100 из них пошли на завершение строительства промышленного комплекса. Компания планирует выпускать около 400 наименований косметики.

Пятая программа – стимулирования создания мест приложения труда. Застройщикам жилых комплексов предоставляются льготы по платежам в городской бюджет, а они в свою очередь обязаны возвести коммерческие и социальные объекты. Так строятся детские сады и школы, торговые и офисно-деловые центры, поликлиники, спорткомплексы. По этом программе должно быть построено не менее 30 промышленных объектов, на которых появится более 22,3 тысячи рабочих мест.

Собянин добавил, что 6 предприятий, площадь которых составляет 253 тысячи квадратных метров, уже введены в эксплуатацию. Там размещены производства косметики, микроэлектроники, ветеринарной фармацевтики, медицинской техники. Благодаря этим проектам появилось свыше 5,1 тысячи рабочих мест.

Например, промышленный технопарк "Алабушево" на площадке особой экономической зоны "Технополис "Москва" создаст около 2,5 тысячи рабочих мест. Его первая очередь уже введена в эксплуатацию, идет строительство второй очереди.

Строительство промышленного парка "Бутово" обеспечило создание 1,8 тысячи рабочих мест. Резидентами выпускается косметика, системы увлажнения и кондиционирования воздуха, рентгенодиагностическое оборудование.

Ранее стало известно, что на северо-востоке Москвы возведут первый четырехэтажный промышленный технопарк "АФИ Пром Алтуфьево". Его построят по программе стимулирования создания мест приложения труда. Ключевая особенность будущего здания – четыре этажа с интегрированными авторампами. Это позволит среднетоннажному транспорту напрямую заезжать на верхние этажи по винтовым пандусам и оптимизировать логистику внутри технопарка.

