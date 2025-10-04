Первый четырехэтажный промышленный технопарк появится в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Первый четырехэтажный промышленный технопарк "АФИ Пром Алтуфьево" появится на северо-востоке Москвы. Его построят по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

По словам вице-мэра, в технопарке разместятся производственные, складские и офисные пространства, рассчитывающие как на предприятия обрабатывающей промышленности, так и на компании инновационного сектора. После реализации проекта появятся 3,5 тысячи рабочих мест, 890 из которых – в рамках программы МПТ.

Ключевая особенность будущего здания – четыре этажа с интегрированными авторампами. Это позволит среднетоннажному транспорту напрямую заезжать на верхние этажи по винтовым пандусам и оптимизировать логистику внутри технопарка.

Площадь будущего здания составит 133 тысячи квадратных метров. Для его строительства привлекут собственные инвестиции застройщика и кредитные средства одного из крупнейших банков, рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он отметил, что вложения позволят объединить проведение научных испытаний и организацию производственных процессов, что поспособствует внедрению передовых технологий и создаст новые возможности для развития инновационного сектора Москвы.

Технопарк возведут в формате light industrial. Специалисты адаптируют международный опыт и концепцию многоуровневых пространств такого типа.

Как считает гендиректор инвесткомпании Евгений Поташников, проект будет востребован в условиях импортозамещения и позволит резидентам локализовать производство в городе на льготных условиях.

Ранее Сергей Собянин присвоил статус технопарка Специализированному НИИ приборостроения (СНИИП) госкорпорации "Росатом". СНИИП производит инструменты и приборы для измерения и тестирования ядерной и радиационной безопасности на объектах использования атомной энергии. В настоящее время в технопарке работают 24 компании-резидента и более 850 сотрудников.